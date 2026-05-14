Sinner bate recorde de Djokovic e soma 32 vitórias consecutivas em torneios Master 1000
14 mai, 2026 - 16:55 • Redação
O número um do ranking ATP bateu o russo Rublev por dois sets a zero (6-2, 6-4) e confessou que o recorde "significa muito" para ele.
O número 1 mundial, Jannik Sinner, voltou a entrar para a história do ténis depois de bater Andrey Rublev por 6-2 e 6-4, alcançando as 32 vitórias consecutivas em torneios Master 1000, superando o recorde que pertencia a Novak Djokovic desde 2011.
A série de triunfos começou em Paris, no final de 2025. Em 2026, Sinner conquistou os Masters 1000 de Indian Wells, Miami Open, Monte-Carlo e Madrid, tornando-se o primeiro a conquistar os quatros torneios de forma consecutiva.
“Eu não jogo por recordes, jogo apenas pela minha própria história,” disse Sinner no final do encontro. “Ao mesmo tempo, significa muito para mim, mas amanhã é outro dia, outro adversário", referiu.
No Masters de Roma, Sinner vai tentar alcançar o título que lhe escapou no ano passado, numa final perdida para o espanhol Carlos Alcaraz. A meia-final está marcada para esta sexta-feira e irá opor o tenista italiano ao vencedor do encontro entre Daniil Medvedev e Martin Landaluce.
