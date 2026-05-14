Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Sinner bate recorde de Djokovic e soma 32 vitórias consecutivas em torneios Master 1000

14 mai, 2026 - 16:55 • Redação

O número um do ranking ATP bateu o russo Rublev por dois sets a zero (6-2, 6-4) e confessou que o recorde "significa muito" para ele.

A+ / A-

O número 1 mundial, Jannik Sinner, voltou a entrar para a história do ténis depois de bater Andrey Rublev por 6-2 e 6-4, alcançando as 32 vitórias consecutivas em torneios Master 1000, superando o recorde que pertencia a Novak Djokovic desde 2011.

A série de triunfos começou em Paris, no final de 2025. Em 2026, Sinner conquistou os Masters 1000 de Indian Wells, Miami Open, Monte-Carlo e Madrid, tornando-se o primeiro a conquistar os quatros torneios de forma consecutiva.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

“Eu não jogo por recordes, jogo apenas pela minha própria história,” disse Sinner no final do encontro. “Ao mesmo tempo, significa muito para mim, mas amanhã é outro dia, outro adversário", referiu.

No Masters de Roma, Sinner vai tentar alcançar o título que lhe escapou no ano passado, numa final perdida para o espanhol Carlos Alcaraz. A meia-final está marcada para esta sexta-feira e irá opor o tenista italiano ao vencedor do encontro entre Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?