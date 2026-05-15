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Boldyrev bisa e reforça liderança na Volta a Portugal do Futuro

15 mai, 2026 - 19:01 • Lusa

Jovem atleta russo consegue a segunda vitórias em duas etapas.

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O ciclista russo Matvei Boldyrev (UAE Emirates Gen Z) reforçou a liderança na Volta a Portugal do Futuro, ao bisar na segunda etapa da 33ª edição à frente do norte-americano Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre).

Os dois corredores isolaram-se na subida de primeira categoria do Ameal e Maris ainda conseguiu ficar sozinho na aproximação à meta, mas foi alcançado pelo jovem russo de 18 anos, que se superiorizou ao sprint em Castanheira de Pêra, no final dos 142,6 quilómetros desde Figueiró dos Vinhos.

O venezuelano Winston Maestre, da equipa de formação da Caja Rural, foi terceiro a 23 segundos do duo da frente, que cumpriu a segunda etapa em 03:43.18 horas.

Daniel Moreira, a representar a seleção nacional, foi o melhor português na jornada, na quarta posição, a 25 segundos.

Matvei Boldyrev lidera a geral, com 1.25 minutos de vantagem sobre o seu colega espanhol Jaime Torres, com Jesse Maris a subir a terceiro, a 01.54 do russo da equipa de formação da UAE Emirates.

Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) saiu do pódio, mas mantém-se como melhor português na geral, no quarto lugar, a 2.06.

No sábado, cumpre-se a terceira etapa da 33.ª Volta a Portugal do Futuro, que liga Penela a São Pedro do Sul ao longo de 156 quilómetros.

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