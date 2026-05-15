Mafalda Pires de Lima termina Mundial de kite no 16º lugar

Mafalda Pires de Lima terminou na 16ª posição a sua participação no Mundial de fórmula kite, que decorre em Viana do Castelo.

Na frota feminina, Mafalda Pires de Lima confirmou o 16º lugar que já mantinha nos últimos dias e nas regatas desta sexta-feira começou por ser quinta classificada, para depois ser 32ª, 14ª e 15ª.

O resultado não chega para avançar para as regatas das 'medal series', reservadas às 10 primeiras, que irão decidir as medalhadas.

A velejadora lusa, que foi 14ª classificada em Paris 2024 e oitava do ranking mundial, fica aquém da meta que definiu, que era justamente ficar entre as 10 primeiras.

Em masculinos, na frota de prata, Tomás Pires de Lima não se apresentou hoje em competição, terminando por isso como 49º classificado.

Os Mundiais de fórmula kite juntam em Viana do Castelo 83 velejadores - 52 masculinos e 31 femininos - em representação de 30 países.