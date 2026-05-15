Ciclismo
Vingegaard vence etapa 7 do Giro. Eulálio perde tempo, mas segura camisola rosa
15 mai, 2026 - 16:15 • Eduardo Soares da Silva
O grande favorito na Volta a Itália dá a primeira machadada nos rivais. Tira três minutos à liderança de Eulálio, que continuará a vestir a icónica "maglia rosa" no sábado.
O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, venceu a sétima etapa da Volta a Itália, num dia em que o português Afonso Eulálio, da Bahrain Victorious, perdeu tempo, mas segurou a camisola rosa.
A primeira etapa de alta montanha do Giro prometia criar diferenças na classificação geral e ser um grande teste à liderança surpreendente do português.
A longa etapa de 244 quilómetros terminava com a subida ao Blockhaus, de 13,4 quilómetros a 8,5% de pendente média.
A Visma-Lease a Bike manteve-se no controlo da etapa e Jonas Vingegaard atacou a cerca de sete quilómetros do final. Num primeiro momento, apenas o italiano Giulio Pellizzarri, da Red Bull-Bora-hangrohe, conseguiu seguir a roda do dinamarquês, mas acabou por largar.
Quem aproveitou foi o austríaco Felix Gall, da Decathlon CMA CGM, que terminou no segundo lugar, a 13 segundos de Vingegaard, que conquistou a etapa. Jai Hindley, também da Red Bull, foi terceiro, à frente do colega de equipa Pellizzarri.
Ciclismo
"Tem aquela sede de vitória, nunca será um simples gregário": Afonso Eulálio nas palavras de quem o lançou
Ciclista português, de 24 anos, é o novo camisola (...)
A etapa correspondeu à expectativa de Eulálio, que contava perder entre dois a três minutos. Acabou a etapa a 2m55s de Vingegaard, mas perdeu apenas cerca de dois minutos para a maioria dos restantes candidatos ao "top-10".
"Tentei sofrer ao máximo, explodi e se não tivesse o Damiano Caruso comigo, acho que perdia ainda mais um ou dois minutos. Estava no limite, eles voam, eu tentei só sobreviver", disse no final da etapa ao "Eurosport".
Contas feitas na classificação geral, Eulálio ainda lidera, agora com 3m17s de vantagem para Vingegaard e 3m34s para Felix Gall, que escalam até ao pódio.
Eulálio tentará segurar a camisola rosa, pelo menos, até ao dia de descanso na segunda-feira.
Até lá, terá de sobreviver a uma etapa de média-montanha, este sábado, entre Chieti e Fermo, e mais um duro teste para os trepadores no domingo, com a etapa entre Cervia e Corno alle Scale, com uma longa subida final de 10,8 quilómetros a 5,8% de pendente média.
