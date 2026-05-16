Afonso Eulálio segura rosa e até atacou
16 mai, 2026 - 16:40 • Carlos Calaveiras
Jhonatan Narváez bisou triunfo no Giro 2026.
O português Afonso Eulálio mantém a camisola rosa, símbolo de liderança da Volta a Itália em bicicleta.
O ciclista luso da Bahrain atacou nos últimos quilómetros e obrigou o favorito Jonas Vingegaard (Visma) a fechar o espaço.
No final, Eulálio, de 24 anos, terminou no 26º lugar da etapa e perdeu apenas dois segundos para o dinamarquês na reta final.
Já na geral, o português tem agora 3.15 minutos de vantagem para Vingegaard.
Jhonatan Narváez (UAE Emirates) bisou o triunfo.
[em atualização]
