Râguebi. Benfica campeão 25 anos depois

16 mai, 2026 - 19:40 • Lusa

O Benfica voltou a sagrar-se campeão nacional de râguebi, 25 anos depois do último título, apesar de perder em Cascais (28-14) na última jornada da Divisão de Honra.

Com 4-2 em ensaios, os encarnados não consentiram ao Cascais o ponto de bónus ofensivo de que precisava para ser campeão e fez a festa no Hipódromo Manuel Possolo, apesar de jogar quase toda a segunda parte em inferioridade numérica devido à expulsão de Elliot Ryan, a um minuto do intervalo, momento em que o Cascais vencia por 14-0 (2-0 em ensaios).

Foi o 10º título de campeão nacional de râguebi do clube da Luz, o primeiro desde 2001, que igualou o Belenenses no historial do principal escalão competitivo português, ambos com 10 conquistas, atrás de CDUL (20) e Direito (12).

