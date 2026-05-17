Boldyrev conquista Volta a Portugal do futuro

O ciclista russo Matvei Boldyrev (UAE Emirates Gen Z) confirmou este domingo a vitória na geral da 33ª Volta a Portugal do Futuro, após a quarta e última etapa ganha pelo seu colega italiano Davide Stella.

A equipa de formação da UAE Emirates foi a grande dominadora desta edição da prova portuguesa, somando o terceiro triunfo em etapas no final dos 133,4 quilómetros entre Castro Daire e Espinho, que Stella cumpriu em 3:10.52 horas.

O italiano de 20 anos bateu ao sprint o espanhol Albert Roca (Caja Rural-Alea) e o português João Martins, a representar a seleção nacional, que foram segundo e terceiro na jornada.

Vencedor das duas primeiras etapas, Matvei Boldyrev chegou no pelotão e confirmou o triunfo final, sucedendo no palmarés da Volta a Portugal do Futuro a Lucas Lopes, que no ano passado foi quinto na versão para elites da prova "rainha" do calendário nacional.

O russo de 18 anos deixou o seu colega espanhol Jaime Torres a 1.27 minutos, num pódio que ficou completo como o norte-americano Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre), terceiro a 1.49.

Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) foi o melhor português na geral, ao ser quarto, a 2.01 de Boldyrev.