Ciclismo

Eulálio e a vantagem para Vingeggard: “Penso que não é suficiente"

17 mai, 2026 - 18:18 • Lusa

Português lidera Giro, mas vem aí contrarrelógio de 42 quilómetros e o dinamarquês é favorito.

Afonso Eulálio admite que a vantagem que tem para Vingegaard não será suficiente para manter a liderança após o contrarrelógio.

“Talvez" a camisola rosa tenha tornado Afonso Eulálio um ciclista melhor, mas ainda assim o português considera que a diferença que tem para Jonas Vingegaard não é suficiente para manter a liderança do Giro após o crono.

"Talvez sim", respondeu o jovem da Bahrain Victorious ao ser questionado na flash interview sobre se a "maglia rosa" o tornou um melhor corredor.

Afonso Eulálio foi este domingo quinto na nona etapa da 109ª Volta a Itália, a 41 segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o grande favorito à vitória final que bisou nesta edição no alto de Corno alle Scale, ponto final de uma ligação de 184 quilómetros desde Cervia. "É como disse ontem [no sábado]: quando todos os meus companheiros acreditam em mim, toda a minha equipa, staff, diretores, isso dá-me mais força. Eu, normalmente, sou só um gregário, mas agora tenho a minha oportunidade e esta camisola é fantástica", salientou.

O português da Bahrain Victorious optou por seguir ao seu ritmo na subida de primeira categoria, evitando explodir como há dois dias no Blockaus, e minimizou as perdas para o campeão em título da Vuelta e duas vezes vencedor do Tour (2022 e 2023). "Era um esforço longo, tentei poupar o máximo que podia, ao não estar sempre na frente, não estar exposto ao vento e não lutar pela posição [no grupo]. Os últimos três quilómetros eram muito íngremes e neles dei tudo o que tinha", explicou.

Aos 24 anos, o figueirense vai cumprir o segundo dia de descanso deste Giro, que arrancou em 8 de maio, em Nessebar, na Bulgária, com 2.24 minutos de vantagem sobre Vingegaard, que é segundo. "Penso que não é suficiente", assumiu o português relativamente à possibilidade de manter a liderança após o contrarrelógio de terça-feira, que vai percorrer 42 quilómetros entre Viareggio e Massa.

Eulálio, que não é especialista no crono, admite que poderá ser destronado pelo dinamarquês da Visma-Lease a Bike na 10ª etapa, para a qual parte com 2.59 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Red Bull-BORA-hansgrohe), que fecha o pódio.

