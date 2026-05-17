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Eulálio segura-se na frente, Vingegaard ganha etapa no Giro

17 mai, 2026 - 16:34 • Carlos Calaveiras

Português termina com os da frente e vai para o dia de descanso na liderança da principal prova italiana.

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O português Afonso Eulálio (Bahrain) segura a camisola rosa mais um dia na Volta a Itália em bicicleta depois de terminar em quinto lugar na etapa 9 que terminou no Como Alle Scale.

O ciclista luso manteve sempre com o grupo dos favoritos e só cedeu a pouco mais de dois quilómetros da meta.

A vitória sorriu a Jonas Vingegaard (Visma) que continua a recuperar tempo para o jovem da Bahrain.

Na etapa, Felix Gall foi segundo, a 12 segundos, Davide Piganzoli e Thymen Arensman terceiro e quarto, ambos a 34 segundos, e depois Afonso Eulálio a 41.

Posto isto, na classificação geral, o português mantém-se na liderança agora com 2m24 de vantagem sobre Vingegaard, o grande favorito a conquistar a prova.

Esta segunda-feira é dia de descanso e na terça é dia de contrarrelógio individual.

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