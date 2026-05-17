Canoagem

Fernando Pimenta medalha de prata na Taça do Mundo

17 mai, 2026 - 16:19 • Lusa

Provas estão a decorrer em Brandemburgo.

O canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se vice-campeão em K1 5.000 metros na Taça do Mundo de Brandemburgo, na Alemanha, onde João Ribeiro e Messias Baptista concluíram a final de K2 500 metros na quinta posição.

O limiano de 36 anos foi superado apenas por Mads Pedersen, vencedor em 21.45,97 minutos. Pimenta demorou mais 30,74 segundos do que o dinamarquês e, na luta pela prata, superou o sul-africano Hamish Lovemore, terceiro, a 41,40.

O também luso Bruno Brasileiro ficou com o 13.º lugar, com o tempo de 23.12,58 minutos.

Depois de na véspera ter conquistado a primeira medalha lusa em Brandemburgo, em K1 200 metros, Messias Baptista aliou-se hoje a João Ribeiro para tentar repetir o feito em K2 500 metros, mas os campeões mundiais de 2023 foram quintos, a 1,09 segundos dos vencedores.

Os húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor conquistaram o ouro, em 1.35,77 minutos, sendo seguidos dos alemães Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz, que gastaram mais 41 centésimas, e dos irmãos australianos Pierre e Jean van der Westhuyzen, terceiros, a 87.

Na final C da mesma prova, Iago Bebiano e Pedro Casinha foram terceiros, com o tempo de 1.38,44 minutos.

Igualmente no K2 500 metros, mas em femininos, Clara Duarte e Teresa Portela disputaram a final B, terminando no sétimo lugar.

A abrir a última jornada da Taça do Mundo alemã, Gustavo Gonçalves esteve na final C de K1 500 metros, tendo sido nono classificado.

Na prova feminina de C1 5.000 metros, Beatriz Fernandes acabou por não alinhar à partida.

