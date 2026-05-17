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Shai Gilgeous-Alexander repete prémio de MVP da NBA

17 mai, 2026 - 17:10 • Lusa

Jogador canadiano ficou à frente de Nikola Jokic e Victor Wembanyama, os outros finalistas.

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O base canadiano Shai Gilgeous-Alexander, jogador dos Oklahoma City Thunder, foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela segunda vez consecutiva, anunciou a ESPN.

Shai Gilgeous-Alexander fechou a ‘regular season’ com médias de 31,1 pontos, 6,6 assistências e 4,3 ressaltos, em 68 jogos, liderando os OKC, que, a exemplo de 2024/25, terminaram com o melhor registo, com 64 vitórias e 18 derrotas.

O internacional canadiano, de 27 anos, cumpre a oitava época na NBA e sétima consecutiva em Oklahoma, depois de se ter estreado em 2018/19 pelos Los Angeles Clippers, que o escolheram na 11.ª posição do ‘draft’ de 2018.

O ‘2’ dos OKC sucede ao sérvio Nikola Jokic, dos Denver Nuggets, no que respeita a somar dois troféus de MVP seguidos, sendo o primeiro base a consegui-lo desde Stephen Curry (Golden State Warriors), eleito o melhor em 2014/15 e 2015/16, e o 14.º jogador da história da competição.

Shai foi o primeiro base a alcançar uma média superior a 30 pontos com 55% nos lançamentos de campo e não marcou menos de 20 pontos em nenhum jogo.

Os outros finalistas ao prémio de MVP da época regular eram Nikola Jokic, vencedor do prémio em 2020/21, 2021/22 e 2023/24, e o francês Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

O último jogador nascido nos Estados Unidos que venceu o prémio de MVP continua a ser o base James Harden, que foi eleito o melhor da época regular em 2017/18, pelos Houston Rockets.

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