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Sinner ganha Roma e faz pleno dos Masters 1000
17 mai, 2026 - 18:47
Casper Ruud foi derrotado em 1h45.
O tenista Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, conquistou o Masters 1.000 de Roma, o único torneio que lhe faltava nesta categoria.
O italiano é, aos 24 anos, o segundo tenista de sempre a fazer o pleno. Novak Djokovic, o primeiro, conseguiu-o aos 31 anos.
Só em 2026, o tenista transalpino já venceu pela primeira vez em Indian Wells, Monte-Carlo, Madrid e agora Roma.
Este domingo, na final, Sinner derrotou o norueguês Casper Ruud, 25º ATP, com um duplo 6-4 em 1h45.
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