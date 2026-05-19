- Bola Branca 12h44
- 19 mai, 2026
-
Ciclismo
Afonso Eulálio surpreende e segura camisola rosa no contrarrelógio da Volta a Itália
19 mai, 2026 - 16:26 • Eduardo Soares da Silva
O grande favorito Jonas Vingegaard encurtou distâncias, mas não ganhou tempo suficiente para tirar o português da liderança da classificação geral.
Nem o próprio acreditava, mas o português Afonso Eulálio segurou a camisola rosa depois do contrarrelógio da 10.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, esta terça-feira.
No dia de descanso, o ciclista da Bahrain-Victorious estava convencido que não iria conseguir conservar a vantagem de 2m24s para o dinamarquês Jonas Vingegaard e 2m59s para o austríaco Felix Gall.
O português terminou a etapa no 41.º lugar, a 4m57s do vencedor da etapa, o italiano Filippo Ganna (Netcompany-INEOS), que destruiu a concorrência num percurso à sua medida: plano e com poucas retas.
Nas contas da classificação geral, Vingegaard encurtou espaço, mas fica a 27 segundos do português, que conserva a liderança.
Já Felix Gall (Decathlon CMA CGM) não conseguiu ganhar muito tempo a Eulálio e até cai para o quarto lugar da geral, a 2m48s do português. Outro dos vencedores do dia é Thymen Arensman, da Netcompany-INEOS, que sobe ao pódio da geral, a 1m57s da "maglia rosa".
Afonso Eulálio conquistou a camisola rosa na quinta etapa, ao integrar a fuga
Na quarta-feira, o português vai para o sexto dia de competição vestido de rosa. O dia será de média montanha, num percurso de 195 quilómetros entre Porcari e Chiavari.
- Bola Branca 12h44
- 19 mai, 2026
-