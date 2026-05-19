Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Afonso Eulálio surpreende e segura camisola rosa no contrarrelógio da Volta a Itália

19 mai, 2026 - 16:26 • Eduardo Soares da Silva

O grande favorito Jonas Vingegaard encurtou distâncias, mas não ganhou tempo suficiente para tirar o português da liderança da classificação geral.

A+ / A-

Nem o próprio acreditava, mas o português Afonso Eulálio segurou a camisola rosa depois do contrarrelógio da 10.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, esta terça-feira.

No dia de descanso, o ciclista da Bahrain-Victorious estava convencido que não iria conseguir conservar a vantagem de 2m24s para o dinamarquês Jonas Vingegaard e 2m59s para o austríaco Felix Gall.

O português terminou a etapa no 41.º lugar, a 4m57s do vencedor da etapa, o italiano Filippo Ganna (Netcompany-INEOS), que destruiu a concorrência num percurso à sua medida: plano e com poucas retas.

Nas contas da classificação geral, Vingegaard encurtou espaço, mas fica a 27 segundos do português, que conserva a liderança.

Já Felix Gall (Decathlon CMA CGM) não conseguiu ganhar muito tempo a Eulálio e até cai para o quarto lugar da geral, a 2m48s do português. Outro dos vencedores do dia é Thymen Arensman, da Netcompany-INEOS, que sobe ao pódio da geral, a 1m57s da "maglia rosa".

Afonso Eulálio conquistou a camisola rosa na quinta etapa, ao integrar a fuga

Na quarta-feira, o português vai para o sexto dia de competição vestido de rosa. O dia será de média montanha, num percurso de 195 quilómetros entre Porcari e Chiavari.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)