Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Dimitrov tem uma bela esquerda mas Jaime Faria foi melhor. Segue-se a 2ª ronda do 'qualifying' de Roland Garros

19 mai, 2026 - 15:57 • Lusa

Depois de ter perdido o primeiro parcial, o lisboeta de 22 anos, que ocupa o 117.º posto da hierarquia ATP, reagiu para impor-se por 3-6, 7-5 e 7-6 (10-6), em duas horas e 43 minutos.

A+ / A-

O tenista Jaime Faria, número dois português, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros, ao derrotar o credenciado búlgaro Grigor Dimitrov em três sets.

Depois de ter perdido o primeiro parcial, o lisboeta de 22 anos, que ocupa o 117.º posto da hierarquia ATP, reagiu para impor-se por 3-6, 7-5 e 7-6 (10-6), em duas horas e 43 minutos.

No court Suzanne Lenglen, o segundo maior do complexo de Roland Garros, Faria conseguiu uma das melhores vitórias da sua carreira frente ao antigo número três mundial.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

O início do estágio, os testes e os jogadores que chegam depois: saiba tudo do que vem aí na seleção

Mundial 2026

O início do estágio, os testes e os jogadores que chegam depois: saiba tudo do que vem aí na seleção

Portugal começa a preparar a nona participação no (...)

Atualmente no 170.º posto da hierarquia ATP, Dimitrov, de 34 anos, lesionou-se nos oitavos de final de Wimbledon, quando vencia Jannik Sinner por dois sets a zero, e esteve afastado dos courts até outubro, tendo, desde então, vencido apenas três encontros.

Esta é a terceira vez que Faria está a jogar na 'catedral' da terra batida, depois de ter disputado a primeira ronda do quadro principal em 2025 e ter caído no derradeiro encontro da qualificação no ano anterior.

Na segunda ronda do 'qualifying', o número dois nacional e 10.º cabeça de série da fase prévia do segundo torneio do Grand Slam da temporada vai defrontar o norte-americano Colton Smith (186.º).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)