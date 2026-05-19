Mais de 100 atletas recebem bolsas de educação para apoiar carreiras duais no alto rendimento

Mais de uma centena de atletas recebeu esta segunda-feira bolsas de educação, num total de 111 apoios atribuídos pelo programa 'Impulso' dos Jogos Santa Casa, que este ano mobilizou 244.500 euros para apoiar carreiras duais no alto rendimento. As bolsas foram distribuídas por 57 atletas olímpicos, 11 paralímpicos e surdolímpicos e 43 universitários, reforçando o investimento e alinhando o apoio com os ciclos de preparação até aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028, aos Jogos Surdolímpicos Atenas 2029 e aos Jogos Mundiais Universitários 2027 e aos Campeonatos Mundiais Universitários 2028. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Num ano em que o programa registou "o maior investimento de sempre", o objetivo mantém-se: permitir que atletas de alto rendimento conciliem a exigência competitiva com a formação académica. "O programa 'Impulso' entra agora na sua 13.ª edição e, nesta nova fase, foi possível duplicar o número de bolsas a atribuir no âmbito do Projeto Olímpico e do Projeto Esperanças Olímpicas, reforçando o compromisso de todos os envolvidos com o desenvolvimento das carreiras duais no desporto português", disse o presidente do Comité Olímpico (COP), Fernando Gomes, na cerimónia de entrega dos apoios na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Para o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Sousa, o reforço financeiro confirma a continuidade do compromisso institucional. "O programa 'Impulso' reflete o compromisso da Santa Casa com a promoção do talento desportivo. Acreditamos que estes atletas merecem todas as condições para evoluir dentro e fora das pistas, e o maior investimento de sempre prova isso mesmo", referiu, acrescentando que "estas bolsas são mais do que uma simples ajuda financeira". Segundo Paulo Sousa, são um reconhecimento do talento dos atletas e um incentivo para continuarem a investir no futuro. Já o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, sublinhou a dimensão humana do programa. "Tem sido um instrumento muito importante no apoio aos atletas, que faz diferença real na vida das pessoas e na construção de um futuro com mais qualificações, mais autonomia e mais oportunidades", salientou. A edição de 2026 marcou ainda a entrada da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) como entidade beneficiária.