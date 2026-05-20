Tenistas planeiam boicote do media-day de Roland-Garros

Alguns dos melhores jogadores de ténis da atualidade estão a planear boicotar as conferências de imprensa de sexta-feira em Roland-Garros. O protesto irá consistir numa saída prematura da área de imprensa, apenas 15 minutos depois do início da sessão.

O grupo dos 20 melhores tenistas mundiais, onde se inserem Sinner, Djokovic, Sabalenka e Gauff, tem estado em disputa com os quatros Grand-Slams durante o último ano. A sensação que têm é que não estão a ser pagos de forma justa, além de exigirem fazer parte das decisões de calendarização dos torneios.

No ppen francês, os jogadores argumentam que o aumento de 14% em receitas do torneio no ano passado não se refletiu no aumento em apenas 5,4% do "prize-pool", referindo que esse aumento consistiu, na verdade, numa diminuição da percentagem das arrecadações totais para 14,3%.

A edição deste ano vai conferir um total de 61,7 milhões de euros para as premiações dos atletas, com os vencedores masculino e feminino a arrecadarem 2,8 milhões cada. Ainda assim os atletas consideram o valor insuficiente.

Desde que a discussão foi tornada pública o ano passado, os tenistas têm pedido que os Grand-Slams igualem os 22% do "prize-pool" que os torneios ATP atribuem. Neste momento os Opens destinam apenas 15% aos jogadores (daí abandonarem a conferência 15 minutos depois do início).

Os tenistas vão também deixar de dar entrevistas adicionais às televisões oficiais, cumprindo apenas as flashes após as partidas.

A resolução não se adivinha fácil, porém Larry Scott, antigo jogador que tem estado a aconselhar os jogadores, vai reunir com os responsáveis do torneio nos próximos dias para tentar encontrar uma solução. O ex-tenista deverá reunir-se também com os responsáveis de Wimbledon, torneio que está suscitar grandes preocupações nos tenistas em relação à remuneração.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva