  • Bola Branca 12h44
  • 22 mai, 2026
Ciclismo

Afonso Eulálio reforça liderança no Giro, Segaert ganha etapa

21 mai, 2026 - 16:49 • Carlos Calaveiras

Português ganha seis segundos à concorrência.

O ciclista belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) venceu isolado a 12ª etapa, na qual o seu colega português Afonso Eulálio reforçou a liderança da geral, ao bonificar no sprint intermédio.

Aos 23 anos, Segaert atacou quando faltavam pouco mais de 3.000 metros dos 175 quilómetros entre Imperia e Novi Ligure para conquistar a primeira vitória em grandes Voltas, consumada em 3:53.00 horas, à frente do compatriota Toon Aerts (Lotto Intermarché) e do uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), respetivamente segundo e terceiro a três segundos.

Afonso Eulálio chegou integrado no pelotão, mas aumentou as diferenças para os perseguidores na geral, depois de somar seis segundos no sprint bonificado, tendo agora o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 33 segundos. O neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS) fecha o pódio, a 02.03 minutos.

Na sexta-feira, a 13ª etapa liga Alessandria e Verbania, no total de 189 quilómetros.

À espera dos campeões na Ribeira: "Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

