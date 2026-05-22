Fernanda Ribeiro distinguida com prémio 30 anos após ouro olímpico

A campeã olímpica Fernanda Ribeiro vai ser distinguida em 27 de maio pela Confederação do Desporto de Portugal com o prémio "Mérito Desportivo - Alto Prestígio", quando se assinalam 30 anos sobre o ouro em Atlanta.

Anunciada esta sexta-feira em comunicado, a distinção, considerada o mais importante galardão da 29.ª Gala do Desporto de Portugal, terá lugar no Centro Cultural Olga Cadaval e surge três décadas após a histórica vitória da atleta nos 10.000 metros dos Jogos Olímpicos de Atlanta1996.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli



Fernanda Ribeiro, que conquistou também a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, conta com uma carreira marcada por múltiplos títulos, recordes e pódios em campeonatos do mundo e da Europa, sendo uma das atletas mais medalhadas de sempre do desporto nacional.

De acordo com a organização, estão confirmados mais de 700 convidados em Sintra, entre atletas, treinadores, dirigentes desportivos, governantes, autarcas e outras personalidades ligadas ao desporto.