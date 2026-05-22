João Matos. “Sporting não foi apenas parte da minha vida. Foi a minha vida”

O capitão de futsal do Sporting, João Matos, anuncia o fim da carreira para o final da temporada.

João Matos, de 39 anos, esteve mais de duas décadas de leão ao peito.

Pelo clube de Alvalade, o fixo conquistou tr~es ligas dos Campeões, 12 títulos de campeão nacional, 10 Taças de Portugal, 9 Supertaças e 6 Taças da Liga.

Já pela seleção esteve no Grupo que conquistou o Europeu (2018 e 2022), Mundial (2021) e a Finalíssima (2022).

Na mensagem de despedida, João Matos agradeceu aos colegas de balneário e aos adeptos.

“Foram mais de duas décadas, uma vida inteira dedicada ao mesmo símbolo, ao mesmo sonho, à mesma paixão. Entrei neste clube miúdo, cheio de sonhos, de desejos e ambições. Saio homem, capitão, pai, campeão e saio eternamente Sporting. Hoje termino uma carreira, mas não termino uma história, porque há histórias que ficam gravadas nas pessoas. Cresci aqui, caí, ganhei e deixei tudo o que tinha. Foram títulos, noites inesquecíveis, troféus, conquistas e levarei tudo isso para sempre comigo. Mas o que mais levo são as pessoas, os colegas de equipa que se tornaram irmãos, os treinadores e funcionários que se tornaram família. Mas, acima de tudo, o privilégio de representar milhões e milhões de Sportinguistas ao longo destes anos. Nunca vesti outra camisola. Nunca precisei. Porque quando se joga com amor, quando se joga com alma, não existe outro lugar”.

“Dizem que fui o jogador mais titulado em Portugal. Mas o maior título, o maior troféu foi poder representar esta camisola por mais de duas décadas. O Sporting não foi apenas parte da minha vida. Foi a minha vida. E levo isso comigo para sempre. Obrigado por tudo".