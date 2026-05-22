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Jogos dos Esteroides. Las Vegas organiza evento desportivo sem controlo antidoping

22 mai, 2026 - 09:50 • João Malheiro

Grupo que inclui atletas olímpicos vão participar em provas de natação, atletismo, entre outras disciplinas. Alguns prémios ultrapassam um milhão de dólares, mas marcas que ultrapassem recordes do mundo não serão reconhecidas oficialmente.

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Uma competição desportiva em que o consumo de esteroides e outros métodos de doping são permitidos e até incentivados vai realizar-se este domingo, 24 de maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

Os "Enhanced Games" são uma iniciativa do empresário Aron D'Souza que pretende dar liberdade aos atletas e protestar com o que considera ser uma atitude abusiva do Comité Olímpico Internacional.

Qualquer tipo de substância aprovada pela agência norte-americana do medicamento, a FDA, pode ser consumida antes e durante a competição. Isto inclui: testosterona, hormonas de crescimento, modificadores de metabolismo e estimulantes como o Adderall.

As modalidades presentes neste torneio incluem atletismo, levantamento de pesos e natação, entre outros. Mais de uma dezena de nadadores olímpicos estão inscritos, incluindo o medalhista de prata Ben Proud e o ucraniano Andriy Govorov, atual recordista do mundo dos 50 emtros mariposa.

E, por falar em recordes do mundo, existe a expectativa que algumas destas marcas sejam quebradas, até porque, no caso da natação, para lá do uso de substâncias de doping, os atletas vão poder usar um equipamento especial que ajuda a ter mais velocidade debaixo de água - este equipamento é proibidio em provas oficiais.

No entanto, nenhuma marca que seja estabelecida nesta prova vai ser oficialmente reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional e as respetivas federações internacionais das modalidades.

De acordo com a organização, 37 dos 42 atletas foram alvos de um ensaio clínico no início deste ano, para monitorizar as substâncias que estão a ser usadas e garantir que não há efeitos e reações adversas à saúde dos desportistas. Dois atletas, Hunter Armstrong e Tristan Evelyn, vão competir sem usar doping, enquanto outros dois decidiram competir, mas seguindo orientações de médicos particulares.

Em termos de prémios, todas as competições oferecem 250 mil dólares ao vencedor (215.355 euros). Se alguém quebrar um recorde, recebe mais 250 mil dólares, exceto no caso das duas provas principais: Nos 50 metros livres em natação e no sprint de 100 metros no atletismo, quem fizer uma marca recorde recebe um milhão de dólares (861.420 euros).

O evento vai ser transmitido em todo o mundo, através do canal de Youtube oficial dos Enhanced Games.

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