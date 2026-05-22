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Futebol de praia

Portugal garante lugar na Superfinal

22 mai, 2026 - 21:04 • Lusa

Equipa das quinas soma três vitórias em três jogos.

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A seleção portuguesa de futebol de praia garantiu o primeiro lugar do Grupo B da etapa de Cádiz da Liga Europeia, após vencer a Bielorrússia, por 5-4, e apurou-se antecipadamente para a Superfinal.

Lusos e bielorrussos partiram para a terceira jornada com os mesmos seis pontos, fruto de duas vitórias cada, acabando a formação orientada por Bruno Torres por garantir um lugar na meia-final, onde defrontarão a Espanha ou Suíça.

No fim do primeiro período registava-se empate a 2-2, no término do segundo os portugueses lideravam por 4-3 e no final verificava-se o 5-4.

A fase regular da Liga Europeia é disputada por oito equipas divididas em dois grupos (A e B) e as duas melhores de cada jogam no sábado as meias-finais da etapa e o encontro decisivo disputa-se no domingo.

Esta competição é o primeiro teste mais exigente para o novo selecionador, o antigo internacional Bruno Torres, sucessor de Mário Narciso, que ocupou o cargo durante 13 anos, nos quais conquistou dois Mundiais, cinco Ligas Europeias, uma Taça da Europa, quatro Mundialitos e uns Jogos Europeus.

Portugal, que terminou a Liga Europeia de 2025 na quinta posição, é o recordista de troféus na prova, com nove (2002, 2007, 2008, 2010, 2015, 2019, 2020, 2021, 2024), seguido da Espanha e da Rússia, ambos com cinco.

A segunda ronda da fase de grupos está prevista para Chisinau, enquanto a Superfinal, que juntará as oito melhores equipas da Europa, entre as quais já está Portugal, vai decorrer em Viareggio, em Itália.

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