Afonso Eulálio. “Lutar pela camisola branca” e pelo “top10”

O ciclista Afonso Eulálio promete que vai lutar pela camisola branca [símbolo de melhor jovem] e pelo top-10 na 109ª Volta a Itália, após perder a "maglia rosa" para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 14ª etapa.

"Estávamos à espera disto. O Jonas é o Jonas, ontem [sexta-feira] já tinha dito que ele queria esta etapa e limitei-me a lutar até à meta", resignou-se o português de 24 anos.

Líder desde a quinta etapa, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi hoje destronado por Vingegaard, após descolar do grupo de favoritos a cerca de 10 quilómetros do alto de Pila, sendo 15.º na jornada, a 02.49 minutos do dinamarquês da Visma-Lease a Bike, que completou os 133 quilómetros desde Aosta em 3:53.01 horas.

"Foi bastante difícil. Descolei cedo, mas os meus colegas confiaram em mim hoje, na última semana, nos últimos 10 dias, e só tinha de continuar a lutar até ao final da etapa, para oferecer algo à minha equipa", assumiu o figueirense, na "flash interview".

Ainda assim, e com a ajuda do experiente companheiro Damiano Caruso, Eulálio conseguiu minimizar as perdas e salvar o segundo lugar da geral, no final de uma etapa em que acredita que teve um resultado "bom", uma vez que não gosta "muito de subidas longas".

Atual vice-líder da geral do 109º Giro, a 2.26 minutos de Vingegaard, o português assumiu que agora tentará lutar pela camisola branca, símbolo do melhor jovem, que ainda enverga, "e também pelo top-10, se tiver boas pernas".

"Falta uma semana. Penso que vou sofrer mais nos próximos dias. Acredito que amanhã [domingo] é uma etapa mais fácil e no dia seguinte descanso, desta vez sem bicicleta de contrarrelógio e sem preparar o "crono". Espero que possa ter uma boa volta descontraída e um dia fácil", antecipou.

Na última segunda-feira, Eulálio passou o segundo dia de descanso desta Volta a Itália vestido de rosa, tendo uma jornada preenchida a preparar o contrarrelógio, no qual manteve a "maglia" contra todas as expectativas, e a falar com a imprensa.

Agora, aguarda pelo derradeiro dia de descanso, que se seguirá à 15ª etapa, que no domingo liga Voghera e Milão ao longo de 157 quilómetros e é vocacionada para sprinters.

A 109ª Volta a Itália termina em 31 de maio, em Roma.