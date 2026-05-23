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Andebol. Sporting vence Benfica e termina invicto
23 mai, 2026 - 20:27
Encarnados terminam em terceiro ainda atrás do FC Porto.
O Sporting derrota o Benfica, por 34-22, termina o campeonato só com vitórias e impede que os encarnados fechem no segundo lugar.
Na partida de consagração, os leões dominaram o encontro desde o início e ao intervalo já ganhavam por 16-10.
No segundo tempo, a equipa de Alvalade foi ampliando o marcador e terminou com mais 12.
Nota para as ausências dos irmãos Costa. Martim e Francisco Costa não estiveram na ficha de jogo, tal como o pai, Ricardo Costa.
O Sporting carimbou o tricampeonato com pontuação máxima.
Também este sábado, o FC Porto venceu o Águas Santas, por 42-29, e garantiu o segundo posto no campeonato.
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