  • Bola Branca
  • 22 mai, 2026
Atletismo

Mariana Machado quinta na Taça da Europa de 10.000 metros

23 mai, 2026 - 21:56 • Lusa

Atleta do Sp. Braga foi a mais bem colocada entre os portugueses.

A portuguesa Mariana Machado, que foi quinta classificada, com recorde pessoal, foi este sábado a portuguesa mais bem classificada na Taça da Europa de 10.000 metros, que se realizou em La Spezia, em Itália.

A bracarense correu em 32.11,96 minutos, retirando cerca de 15 segundos ao seu recorde pessoal, numa prova em que optou por se resguardar na corrida, vencida pela polaca Elzbieta Glinka, em 31.45,36.

Também na corrida principal, Susana Santos desistiu, o que impediu que Portugal pontuasse coletivamente, enquanto na corrida B, Mónica Magalhães Silva foi 14.ª, em 34.41,63, recorde pessoal por cerca de 50 segundos.

Coletivamente, venceu a Itália, à frente de Irlanda e Espanha.

Na prova masculina, Miguel Borges foi o melhor português, sendo 19º, em 28.56,05 minutos. Rui Pinto foi terceiro na corrida B e 24º nas contas globais, com 29.13,86, e Duarte Gomes foi 29º, com 29.36,00.

O primeiro lugar foi para o italiano Iliass Aouani, com 27.50,05, logo à frente dos franceses Simon Bedard e Valentin Gondouin.

Em termos coletivos, a França venceu à frente de Itália e Espanha, com Portugal a terminar em quarto.

