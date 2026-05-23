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Futebol de praia
Portugal derrota Suíça e está na final da Liga Europeia
23 mai, 2026 - 18:58
Adversário vai sair do Espanha – Bielorrússia.
A seleção portuguesa de futebol de praia venceu a Suíça, por 9-4, e garantiu presença na final da Liga Europeia.
Os golos da equipa das quinas foram apontados por Rui Coimbra, Rúben Brilhante, Tim, Bê Martins (2), Léo Martins (3) e Pola.
O evento está a decorrer em Cadiz, Espanha, e a Superfinal vai ser em Viareggio (Itália).
O jogo entre Espanha e Bielorrússia, ainda este sábado, vai definir o adversário dos comandados de Bruno Torres.
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