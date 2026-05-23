Ténis de mesa
Portugueses eliminados de torneio na Nigéria
23 mai, 2026 - 16:38 • Lusa
Dupla lusa chegou aos quartos de final.
Os portugueses João Geraldo e Jieni Shao foram eliminados nos quartos de final do WTT Contender de Lagos de ténis de mesa, na Nigéria, ao perderem com o dinamarquês Anders Lind e a japonesa Satsuki Odo, respetivamente.
Geraldo, de 30 anos, 51º classificado do ranking mundial e sexto cabeça de série em Lagos, foi incapaz de contrariar a superioridade de Lind, número 17 do mundo e primeiro pré-designado, que se impôs por 3-1 (8-11, 11-5, 13-11 e 11-7), após 37.07 minutos de jogo.
Shao, de 32 anos, que ocupa a 74ª posição na hierarquia internacional, foi derrotada com relativa facilidade por Odo, 12.ª colocada do ranking mundial e primeira favorita da prova nigeriana, por 3-0, com os parciais de 6-11, 5-11 e 5-11, num encontro que teve a duração de 17.41 minutos.
