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Sporting com dupla liderança na Taça dos Clubes Campeões Europeus

23 mai, 2026 - 22:53 • Lusa

Competição decorre em Espanha.

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O Sporting terminou na primeira posição em ambos os setores no primeiro dia da Taça dos Clubes Campeões Europeus, a decorrer em Castellón, Espanha, apesar de ter passado por um susto na estafeta feminina de 4x100 metros.

A primeira decisão dos juízes apontava para um erro na transmissão do testemunho entre Beatriz Castelhano e Rosalina Santos, o que implicava que o quarteto não marcava pontos, mas o Sporting protestou com sucesso e foi reintegrado, regressando de segundo a primeiro da geral.

Após a correção, as leoas estão com 127 pontos, contra 122 do Valência, de Espanha, e 101,5 das turcas do Enka.

Em masculinos, após o primeiro de dois dias de competição, o Sporting está na frente, com 99 pontos, contra 93 do Enka e do Playas de Castellón, o clube anfitrião do evento.

O Sporting liderou em seis das provas masculinas e cinco das femininas, sendo ainda segundo em outras quatro.

A nível individual, realce para o triunfo do camaronês Emmanuel Eseme, com recorde dos campeonatos nos 100 metros, com 10.1 segundos. Eseme foi também determinante para o triunfo nos 4x100 metros (juntamente com Carlos Nascimento, Gabriel Maia e Delvis Santos) em 39.35 segundos. Os leões também tiraram partido máximo da presença do outro estrangeiro da equipa, o ucraniano Mikhaylo Kokhan, vencedor no martelo com 72.17 metros. Gerson Baldé venceu no comprimento, com 8.01 metros, e Tsanko Arnaudov no peso, com 17.95. O primeiro nos 400 metros foi Omar Elkhatib, em 46.56 segundos.

No setor feminino, o grande destaque é o triunfo de Sofia Lavreshina, com a leiriense a fazer 51.34 segundos, a 14 centésimos apenas dos mínimos para os Campeonatos da Europa e cada vez mais próxima do recorde nacional, de Cátia Azevedo. A júnior etíope Tirhas Gebrehiwet ganhou os 3.000 metros, em 9:22.20 minutos, enquanto Tatjana Pinto triunfou nos 100 metros, em 11.21 segundos, e Liliana Cá lançou o disco a 61.89 metros, melhor marca nacional do ano por um centímetro.

Tatjana Pinto esteve na estafeta que ganhou, em 44.39 segundos, juntamente com Lorène Bazolo, Beatriz Castelhano e Rosalina Santos.

Os segundos lugares sportinguistas do dia foram para Nuno Pereira (1.500 metros), Patrícia Silva (800), Rúben Amaral (5.000) e Evelise Veiga (triplo).

A competição, que não se realizava desde 2019, conta com a participação de 11 equipas masculinas e 13 equipas femininas, com Espanha representada por duas equipas na qualidade de país campeão e organizador.

O Sporting é o único clube português em prova, apresentando uma delegação de 46 atletas --- 23 no setor masculino e 23 no setor feminino.

TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES EUROPEUS DE PISTA - DIA 1

FEMININO
Colectivo
1.º Sporting CP - 127 pontos

Lançamento do disco
1.ª Liliana Cá - 61,89 metros (melhor marca pessoal do ano)

Salto com vara
5.ª Joana Barreto - 3,60 metros

400 metros barreiras
5.ª Juliana Guerreiro - 57''95 (melhor marca pessoal do ano)

100 metros
1.ª Tatjana Pinto - 11''21 (melhor marca pessoal do ano)

Lançamento do dardo
4.ª Jéssica Barreira - 49,62 metros

800 metros
2.ª Patrícia Silva - 2'01''16 (melhor marca pessoal do ano)

3000 metros
1.ª Tirhas Gebrehiwet - 9'22''20 (recorde pessoal)

Triplo salto
2.ª Evelise Veiga - 13,26 metros (melhor marca pessoal do ano)

400 metros
1.ª Sofia Lavreshina - 51''35 (recorde pessoal)

3000 metros obstáculos
4.ª Catarina Carmo - 10'07''22 (recorde pessoal)

4x100 metros
1.º Sporting CP (Lorène Bazolo, Tatjana Pinto, Beatriz Castelhano e Rosalina Santos) - 44''39

MASCULINO
Colectivo
1.º Sporting CP - 99 pontos

Salto em comprimento
1.º Gerson Baldé - 8,01 metros

400 metros barreiras
2.º Diogo Barrigana - 50''33 (melhor marca pessoal do ano)

100 metros
1.º Emmanuel Eseme - 10''01 (melhor marca pessoal do ano e recorde da competição)

Lançamento do peso
1.º Tsanko Arnaudov - 17,95 metros

1500 metros
2.º Nuno Pereira - 3'51''22

Salto em altura
9.º Diogo Oliveira - 1,95 metros

400 metros
1.º Omar Elkhatib - 45''56 (melhor marca pessoal do ano)

Lançamento do martelo
1.º Mykhaylo Kokhan - 75,70 metros

5000 metros
2.º Rúben Amaral - 14'58''80 (melhor marca pessoal do ano)

4x100 metros
1.º Sporting CP (Carlos Nascimento, Gabriel Maia, Delvis Santos e Emmanuel Eseme) - 39''35

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