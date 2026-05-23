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Ciclismo
Vingegaard é o novo líder do Giro, Eulálio é segundo
23 mai, 2026 - 16:08 • Carlos Calaveiras
Português aguentou-se com os melhores até oito quilómetros da meta.
Jonas Vingegaard (Visma) ganha a 14ª etapa da Volta a Itália em bicicleta após um ataque a pouco menos de cinco quilómetros da meta. Afonso Eulálio perde a liderança, mas segura o segundo lugar na geral.
O português da Bahrain aguentou-se até oito quilómetros da meta e perdeu 2.48 minutos no alto de Pila. O veterano Damiano Caruso foi essencial na ajuda para que Afonso Eulálio minimizasse as perdas.
Eulálio esteve desde dia 13 de maio com a camisola rosa e passa agora para a camisola branca, o símbolo de melhor jovem no Giro.
Agora, na classificação geral do Giro, Vingegaard lidera com 2.26 de vantagem sobre o jovem luso, 2.50 sobre Felix Gall e 3.03 sobre Thymen Arensman.
A 15ª etapa, este domingo, entre Voghera e Milão, é totalmente plana.
[em atualização]
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