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Vingegaard é o novo líder do Giro, Eulálio é segundo

23 mai, 2026 - 16:08 • Carlos Calaveiras

Português aguentou-se com os melhores até oito quilómetros da meta.

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Jonas Vingegaard (Visma) ganha a 14ª etapa da Volta a Itália em bicicleta após um ataque a pouco menos de cinco quilómetros da meta. Afonso Eulálio perde a liderança, mas segura o segundo lugar na geral.

O português da Bahrain aguentou-se até oito quilómetros da meta e perdeu 2.48 minutos no alto de Pila. O veterano Damiano Caruso foi essencial na ajuda para que Afonso Eulálio minimizasse as perdas.

Eulálio esteve desde dia 13 de maio com a camisola rosa e passa agora para a camisola branca, o símbolo de melhor jovem no Giro.

Agora, na classificação geral do Giro, Vingegaard lidera com 2.26 de vantagem sobre o jovem luso, 2.50 sobre Felix Gall e 3.03 sobre Thymen Arensman.

A 15ª etapa, este domingo, entre Voghera e Milão, é totalmente plana.

[em atualização]

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