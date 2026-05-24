  Bola Branca
  • 22 mai, 2026
Ciclismo

Dversnes ganha etapa no Giro. Tudo na mesma na frente

24 mai, 2026 - 17:40

Etapa tranquila neste domingo e esta segunda-feira é o segundo dia de descanso.

O norueguês Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) venceu a 15ª etapa da Volta a Itália em bicicleta ao sprint entre o grupo de fugitivos.

É a primeira vitória de Lavik numa grande Volta, à frente de Mirco Maestri (Polti), Martin Marcellusi (Bardiani) e Bais Mattia (Polti).

Não houve novidades na tabela e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma) mantém a camisola rosa.

Já Afonso Eulálio (Bahrain) segura o segundo lugar e a liderança da camisola da Juventude.

Esta segunda-feira é dia de descanso no Giro.

