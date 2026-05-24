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Futebol de praia. Portugal perde com Espanha
24 mai, 2026 - 22:22
A decisão só chegou nas grandes penalidades, mas a equipa das quinas tem lugar na Superfinal.
A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu, nos penáltis (5-3), contra a Espanha na final da fase regular da Liga Europeia.
As duas equipas tinham empatado 5-5 no tempo regulamentar e no prolongamento.
Portugal marcou primeiro, os espanhóis viraram para 1-4 e a equipa das quinas teve de fazer recuperação para garantir prolongamento.
Os golos dos comandados de Bruno Torres foram apontados por Rúben Brilhante, Bê Martins, Léo Martins (2) e Rui Coimbra.
Apesar da derrota, a seleção tem lugar garantido na Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia, que vai decorrer em Viareggio, Itália, em setembro.
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