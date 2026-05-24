Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Nuno Borges avança em Roland Garros

24 mai, 2026 - 17:08

Kecmanovic vai ser o próximo adversário do português.

A+ / A-

O tenista português Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o argentino Tomás Martín Etcheverry, na estreia no segundo torneio do Grand Slam da temporada.

Perante o 25º classificado da hierarquia ATP, o número um nacional e 50º do mundo impôs-se ao fim de 2h25, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, para seguir em frente no `major` parisiense.

Borges terá agora pela frente o sérvio Miomir Kecmanovic, 47º do ranking mundial, que bateu o húngaro Fabian Marozsan igualmente em três sets.

O maiato, de 29 anos, que no ano passado teve a melhor prestação em Roland Garros, ao atingir a terceira ronda no torneio em terra batida, vai tentar igualar resultado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?