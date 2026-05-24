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- 22 mai, 2026
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Ténis
Nuno Borges avança em Roland Garros
24 mai, 2026 - 17:08
Kecmanovic vai ser o próximo adversário do português.
O tenista português Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o argentino Tomás Martín Etcheverry, na estreia no segundo torneio do Grand Slam da temporada.
Perante o 25º classificado da hierarquia ATP, o número um nacional e 50º do mundo impôs-se ao fim de 2h25, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, para seguir em frente no `major` parisiense.
Borges terá agora pela frente o sérvio Miomir Kecmanovic, 47º do ranking mundial, que bateu o húngaro Fabian Marozsan igualmente em três sets.
O maiato, de 29 anos, que no ano passado teve a melhor prestação em Roland Garros, ao atingir a terceira ronda no torneio em terra batida, vai tentar igualar resultado.
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