Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 26 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Volta a Itália

Afonso Eulálio cai do pódio do Giro em mais um dia de glória para Vingegaard

26 mai, 2026 - 17:46 • Inês Braga Sampaio

Português perdeu contacto com o grupo dos favoritos e está agora em quinto da geral, a 5m40s do camisola rosa.

A+ / A-

O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) caiu do pódio da Volta a Itália, esta terça-feira, depois de ter perdido o contacto com o grupo dos favoritos no início da última subida da 16.ª etapa, que o líder da geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Team Visma–Lease a Bike), venceu.

Vingegaard atacou a cerca de seis quilómetros do fim e chegou sozinho à meta. O austríaco Felix Gall (Decathlon) foi segundo, a 1m09s, e o australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terceiro, a 1m11s.

Eulálio chegou em 11º, a 3m04s de Vingegaard, e caiu para o quinto lugar da classificação geral individual. Está agora a 5m40s do camisola rosa.

Ainda assim, o português tem 1m29s de vantagem para o sexto classificado, o canadiano Derek Gee-West (Lidl-Trek) e 4m04s para o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), que fecha o top-10 da geral.

Além disso, Eulálio conserva a camisola branca, da juventude.

Vingegaard lidera com 4m03s de vantagem para Gall, segundo classificado da geral, e 4m27s para o neerlandês Thymen Arensman (INEOS).

A 17ª etapa, na quarta-feira, estende-se por 202 quilómetros, entre Cassano d'Adda e Andalo, e tem três subidas de terceira categoria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 26 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?