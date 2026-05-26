Volta a Itália
Afonso Eulálio cai do pódio do Giro em mais um dia de glória para Vingegaard
26 mai, 2026 - 17:46 • Inês Braga Sampaio
Português perdeu contacto com o grupo dos favoritos e está agora em quinto da geral, a 5m40s do camisola rosa.
O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) caiu do pódio da Volta a Itália, esta terça-feira, depois de ter perdido o contacto com o grupo dos favoritos no início da última subida da 16.ª etapa, que o líder da geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Team Visma–Lease a Bike), venceu.
Vingegaard atacou a cerca de seis quilómetros do fim e chegou sozinho à meta. O austríaco Felix Gall (Decathlon) foi segundo, a 1m09s, e o australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terceiro, a 1m11s.
Eulálio chegou em 11º, a 3m04s de Vingegaard, e caiu para o quinto lugar da classificação geral individual. Está agora a 5m40s do camisola rosa.
Ainda assim, o português tem 1m29s de vantagem para o sexto classificado, o canadiano Derek Gee-West (Lidl-Trek) e 4m04s para o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), que fecha o top-10 da geral.
Além disso, Eulálio conserva a camisola branca, da juventude.
Vingegaard lidera com 4m03s de vantagem para Gall, segundo classificado da geral, e 4m27s para o neerlandês Thymen Arensman (INEOS).
A 17ª etapa, na quarta-feira, estende-se por 202 quilómetros, entre Cassano d'Adda e Andalo, e tem três subidas de terceira categoria.
