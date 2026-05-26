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Jaime Faria supera ex-top 10 na primeira vitória em Roland Garros e está na 2ª ronda

26 mai, 2026 - 19:20 • Inês Braga Sampaio

Tenista português derrotou o canadiano Denis Shapovalov, atual número 39 do mundo mas que já foi décimo. Na próxima ronda, defronta o "carrasco" de Bublik.

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Dia em cheio para Jaime Faria, que venceu pela primeira vez no quadro principal de Roland Garros e, com isso, avançou para a segunda ronda.

O tenista português, de 22 anos, atual número 115 do ranking ATP, derrotou o canadiano Denis Shapovalov, atual número 39 mundial mas antigo número 10, em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-4.

A vitória desta terça-feira é a terceira de Jaime Faria no quadro principal de um Major, depois das obtidas no Open da Austrália de 2025 e 2026.

Na próxima ronda do segundo torneio do Grand Slam da temporada, o português vai medir forças com o veterano alemão Jan-Lennard Struff, 80º da hierarquia ATP, que eliminou o cazaque Alexander Bublik (10º).

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