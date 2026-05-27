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Hóquei em patins. Sporting em vantagem sobre FC Porto
27 mai, 2026 - 22:01
Na outra meia-final estão Benfica e Óquei de Barcelos.
O Sporting venceu, fora, o FC Porto, por 3-7, no jogo 1 das meias-finais do campeonato de hóquei em patins.
A partida esteve equilibrada até aos 3-3, mas um cartão azul a Mena mudou o cariz da partida disputada no Dragão Arena.
Aproveitando a vantagem numérica, os leões fizeram três golos: Danilo Rampulla (2) e Rafa Bessa.
O próximo jogo das meias-finais vai ser disputado no Pavilhão João Rocha, no sábado.
Na outra meia-final estão Benfica e Óquei Barcelos. O primeiro jogo é quinta-feira, às 21h00, no pavilhão da Luz.
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