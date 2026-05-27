Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Sporting em vantagem sobre FC Porto

27 mai, 2026 - 22:01

Na outra meia-final estão Benfica e Óquei de Barcelos.

A+ / A-

O Sporting venceu, fora, o FC Porto, por 3-7, no jogo 1 das meias-finais do campeonato de hóquei em patins.

A partida esteve equilibrada até aos 3-3, mas um cartão azul a Mena mudou o cariz da partida disputada no Dragão Arena.

Aproveitando a vantagem numérica, os leões fizeram três golos: Danilo Rampulla (2) e Rafa Bessa.

O próximo jogo das meias-finais vai ser disputado no Pavilhão João Rocha, no sábado.

Na outra meia-final estão Benfica e Óquei Barcelos. O primeiro jogo é quinta-feira, às 21h00, no pavilhão da Luz.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?