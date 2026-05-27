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Confederação do Desporto de Portugal

João Almeida e Madalena Costa, atletas do ano

27 mai, 2026 - 21:39

Gala decorreu esta quarta-feira. Fernanda Ribeiro foi homenageada.

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João Almeida na Volta a Espanha (foto: Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect)
Madalena Costa, patinagem. Foto Instagram
Madalena Costa, patinagem. Foto Instagram

O ciclista João Almeida e a patinadora Madalena Costa foram galardoados como os Atletas do Ano na 29ª Gala da Confederação do Desporto de Portugal.

Já a seleção de andebol ganhou o prémio da melhor equipa.

Xavier Melo (esgrima) foi distinguido como jovem promessa, a surfista Marta Passo venceu no desporto adaptado e Alípio Silva (patinagem de velocidade) ganhou o galardão para melhor treinador.

Nota ainda para a homenagem à atleta Fernanda Ribeiro, campeã olímpica, distinguida com o Prémio Alto Prestígio.

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