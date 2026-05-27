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Nuno Borges avança para a terceira ronda de Roland Garros
27 mai, 2026 - 16:54 • Carlos Calaveiras
Próximo adversário é o russo Andrey Rublev.
O tenista Nuno Borges vence e avança para a terceira ronda em Roland Garros.
O atual 51º do ranking ATP derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic (48º) em quatro sets.
O triunfo do atleta luso foi pelos sets 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2.
Está igualado o melhor resultado de sempre de Borges no principal torneio francês.
Nuno Borges vai agora defrontar Andrey Rublev, 13º do Mundo.
O calor tem marcado estes dias em Paris.
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