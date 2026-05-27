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Nuno Borges avança para a terceira ronda de Roland Garros

27 mai, 2026 - 16:54 • Carlos Calaveiras

Próximo adversário é o russo Andrey Rublev.

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O tenista Nuno Borges vence e avança para a terceira ronda em Roland Garros.

O atual 51º do ranking ATP derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic (48º) em quatro sets.

O triunfo do atleta luso foi pelos sets 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2.

Está igualado o melhor resultado de sempre de Borges no principal torneio francês.

Nuno Borges vai agora defrontar Andrey Rublev, 13º do Mundo.

O calor tem marcado estes dias em Paris.

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