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Ciclismo

Valgren vence etapa no Giro. Tudo na mesma na frente

27 mai, 2026 - 16:24 • Carlos Calaveiras

Afonso Eulálio mantém-se no top10.

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O dinamarquês Michael Valgren (EF Education) venceu a etapa 17 da Volta a Itália em bicicleta chegando na frente de um grupo de seis fugitivos.

O pelotão chegou a 5m15 e tudo se mantém nos primeiros lugares do Giro.

O português Afonso Eulálio mantém o mesmo lugar na geral, liderada por Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

A etapa teve 202 quilómetros entre

Cassano d’adda e Andalo.

[em atualização]

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