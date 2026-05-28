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Calor trama Sinner. Roland Garros fica sem número 1
28 mai, 2026 - 15:05 • Carlos Calaveiras
Cerundolo segue em frente no principal torneio francês.
O tenista Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, foi eliminado em Roland Garros. O italiano sofreu um golpe de calor em Paris.
Sinner perdeu 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 contra o argentino Juan Manuel Cerundolo.
O italiano dominou e venceu os dois primeiros sets e estava a liderar o terceiro set, por 5-1. No entanto, o calor fez das suas e Sinner teve dificuldade em terminar a partida.
[em atualização]
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