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Calor trama Sinner. Roland Garros fica sem número 1

28 mai, 2026 - 15:05 • Carlos Calaveiras

Cerundolo segue em frente no principal torneio francês.

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O tenista Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, foi eliminado em Roland Garros. O italiano sofreu um golpe de calor em Paris.

Sinner perdeu 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 contra o argentino Juan Manuel Cerundolo.

O italiano dominou e venceu os dois primeiros sets e estava a liderar o terceiro set, por 5-1. No entanto, o calor fez das suas e Sinner teve dificuldade em terminar a partida.

[em atualização]

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