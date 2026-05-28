Ténis
Jaime Faria chega à 3ª ronda de Roland Garros e faz história para Portugal
28 mai, 2026 - 12:48 • Diogo Camilo
O tenista venceu Struff em três sets e junta-se a Nuno Borges, igualando o melhor resultado de um português no Grand Slam de Paris. Na próxima ronda defronta o norte-americano Tiafoe ou o polaco Hurkacz.
O português Jaime Faria voltou a fazer história esta quinta-feira, ao bater o alemão Jan-Lennard Struff, número 80 do ranking ATP, para chegar até à terceira ronda de Roland Garros.
Na manhã desta quinta-feira, Jaime Faria venceu Struff em 2 horas e 31 minutos, pelos parciais de 7-5, 7-6 (1) e 6-2.
No Grand Slam de Paris, o melhor resultado de um português até ao ano passado era a segunda ronda. Depois de Nuno Borges no ano passado e este ano, Jaime Faria é o terceiro a alcançar a eliminatória, com dois portugueses a participarem nesta fase da competição.
Na próxima ronda, o número 115 do ranking mundial irá defrontar o vencedor do encontro entre Francis Tiafoe e Hubert Hurkacz, que se realiza também esta quinta-feira.
Já Nuno Borges, o número um português e 51º do ranking ATP, vai defrontar o russo Andrey Rublev, número 13 do ranking esta sexta-feira.
