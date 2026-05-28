Magnier volta a ganhar ao sprint, Eulálio caiu, mas atacou
28 mai, 2026 - 19:20 • Lusa
O português manteve a camisola da juventude e a quinta posição da geral.
O ciclista francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) conquistou o terceiro triunfo na 109ª Volta a Itália em bicicleta, numa 18ª etapa em que Afonso Eulálio caiu e atacou e Jonas Vingegaard manteve a “maglia rosa”.
O jovem de 22 anos impôs-se ao sprint no final dos 171 quilómetros entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo, batendo os italianos Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 3:46.50 horas do vencedor.
O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) caiu a 50 quilómetros da meta e teve de recolar ao pelotão, mas ainda reuniu forças para atacar e entrar isolado nos derradeiros dois quilómetros, tendo, contudo, sido apanhado.
O figueirense de 24 anos manteve a camisola da juventude e a quinta posição da geral, liderada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com 4.03 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo, e 4.27 sobre o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS), terceiro.
Na sexta-feira, o pelotão enfrenta nova jornada de alta montanha, na ligação de 151 quilómetros entre Feltre e Alleghe (Piani di Pezzè).
