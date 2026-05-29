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Basquetebol. FC Porto vence Sporting e está a uma vitória da final

29 mai, 2026 - 22:06

O jogo 4 desta meia-final está marcado para domingo, a partir das 16h15.

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O FC Porto derrotou o Sporting, por 86-76, na terceira partida das meias-finais do campeonato de basquetebol.

Ao intervalo, os dragões já venciam por 48-41, apesar de os leões terem tido 10 pontos de vantagem.

O jogo 4 desta meia-final está marcado para domingo, a partir das 16h15.

Os azuis e brancos lideram, agora, por 2-1, e estão a uma vitória da final, onde já está o Benfica.

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