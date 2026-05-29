Djokovic perde com jovem João Fonseca em Roland Garros

Mais uma surpresa em Roland Garros: o veterano Novak Djokovic perdeu contra o jovem João Fonseca na terceira ronda do principal torneio de ténis francês.

O sérvio, ex-número 1 do mundo, venceu os dois primeiros sets da partida por duplo 6-4.

No entanto, o tenista brasileiro deu a volta ao marcador com equilíbrio nos sets: 6-3,7-5 e 7-5.

A partida, debaixo de grande calor, durou quase cinco horas.

Roland Garros está agora sem Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Djokovic, o recordista de vitórias em Grand Slams (24). Também Carlos Alcaraz está fora por lesão.

A prova masculina está sem vencedores de Grand Slams ainda em prova. Haverá, seguramente, um novo vencedor em Paris.