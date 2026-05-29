- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
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Ténis
Djokovic perde com jovem João Fonseca em Roland Garros
29 mai, 2026 - 20:21 • Carlos Calaveiras
Reviravolta épica. Torneio francês vai ter vencedor inédito.
Mais uma surpresa em Roland Garros: o veterano Novak Djokovic perdeu contra o jovem João Fonseca na terceira ronda do principal torneio de ténis francês.
O sérvio, ex-número 1 do mundo, venceu os dois primeiros sets da partida por duplo 6-4.
No entanto, o tenista brasileiro deu a volta ao marcador com equilíbrio nos sets: 6-3,7-5 e 7-5.
A partida, debaixo de grande calor, durou quase cinco horas.
Roland Garros está agora sem Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Djokovic, o recordista de vitórias em Grand Slams (24). Também Carlos Alcaraz está fora por lesão.
A prova masculina está sem vencedores de Grand Slams ainda em prova. Haverá, seguramente, um novo vencedor em Paris.
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