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Djokovic perde com jovem João Fonseca em Roland Garros

29 mai, 2026 - 20:21 • Carlos Calaveiras

Reviravolta épica. Torneio francês vai ter vencedor inédito.

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Mais uma surpresa em Roland Garros: o veterano Novak Djokovic perdeu contra o jovem João Fonseca na terceira ronda do principal torneio de ténis francês.

O sérvio, ex-número 1 do mundo, venceu os dois primeiros sets da partida por duplo 6-4.

No entanto, o tenista brasileiro deu a volta ao marcador com equilíbrio nos sets: 6-3,7-5 e 7-5.

A partida, debaixo de grande calor, durou quase cinco horas.

Roland Garros está agora sem Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Djokovic, o recordista de vitórias em Grand Slams (24). Também Carlos Alcaraz está fora por lesão.

A prova masculina está sem vencedores de Grand Slams ainda em prova. Haverá, seguramente, um novo vencedor em Paris.

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