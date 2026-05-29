Kuss ganha etapa, Eulálio segura top 10 e camisola branca

29 mai, 2026 - 16:38 • Carlos Calaveiras

Vingeggard mantém a liderança no Giro.

O norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) venceu a 19ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. Afonso Eulálio (ainda) mantém a camisola de líder da juventude.

Kuss esteve na fuga e chegou na frente ao alto de Alleghe com alguns segundos de vantagem sobre Derek Gee e Giulio Ciccone.

O super-gregário da equipa das “abelhas” completa a trilogia de vitórias nas grandes voltas.

Jonas Vingeggard, o chefe de fila da Visma, foi quinto e mantém a camisola rosa, símbolo de líder.

Quanto ao português Afonso Eulálio perdeu 2.25 minutos para o vencedor da etapa, no 15º lugar, caiu para sexto na classificação geral e tem agora 1.03 de avanço sobre Davide Piganzolli na luta pela classificação do melhor jovem.

[em atualização]

