Nuno Borges eliminado na terceira ronda de Roland-Garros

29 mai, 2026 - 12:58 • Redação*

O tenista português perdeu por três sets a zero frente ao russo Rublev.

Chegou ao fim a caminhada de Nuno Borges no torneio de ténis em Roland-Garros.

Frente a Andrey Rublev, o tenista luso perdeu por três sets pelos parciais de 7/5, 7/6 e 7/6.

Nuno Borges deu uma boa resposta ao número 13 do ranking mundial e forçou dois tie-breaks. Nos momentos decisivos foi incapaz de se superiorizar ao tenista russo, perdendo ambos por 7/2.

O tenista natural da Maia põe assim fim à sua participação no grand-slam de Paris, tendo igualado a sua melhor campanha no torneio francês.

O outro português em prova, Jaime Faria, tem encontrado marcado este sábado com o norte-americano Tiafoe, também para a terceira ronda.

"Lisboa Menina e Moça" toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA"

Media fizeram crescer o Chega?

