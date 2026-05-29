Nuno Borges eliminado na terceira ronda de Roland-Garros
29 mai, 2026 - 12:58 • Redação*
O tenista português perdeu por três sets a zero frente ao russo Rublev.
Chegou ao fim a caminhada de Nuno Borges no torneio de ténis em Roland-Garros.
Frente a Andrey Rublev, o tenista luso perdeu por três sets pelos parciais de 7/5, 7/6 e 7/6.
Nuno Borges deu uma boa resposta ao número 13 do ranking mundial e forçou dois tie-breaks. Nos momentos decisivos foi incapaz de se superiorizar ao tenista russo, perdendo ambos por 7/2.
O tenista natural da Maia põe assim fim à sua participação no grand-slam de Paris, tendo igualado a sua melhor campanha no torneio francês.
O outro português em prova, Jaime Faria, tem encontrado marcado este sábado com o norte-americano Tiafoe, também para a terceira ronda.
