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Futsal
Cinco pessoas detidas após desacatos em final de futsal feminino
30 mai, 2026 - 21:30
Dentro da quadra, o Benfica ganhou o encontro e igualou a final com o Nun’Alvares.
A partida 2 da final do campeonato feminino de futsal, entre Nun’Alvares e Benfica, teve de ser interrompido na segunda parte devido a desacatos. Pelo menos cinco pessoas foram detidas.
A situação terá começado quando Angélica Alves, jogadora das encarnadas, foi expulsa após desviar uma bola com a mão no interior da grande área. A pivot terá respondido a insultos vindos de fora, o que “incendiou” os ânimos na bancada e na quadra.
Os seguranças presentes nas bancadas tiveram de intervir e, de acordo com o Canal 11, cinco pessoas foram detidas pela GNR.
Enquanto a situação decorria, as três equipas na quadra recolheram aos balneários.
A partida esteve interrompida durante 32 minutos. Após este tempo, o jogo retomou para os últimos 4 minutos e pouco de jogo.
Dentro da quadra, o Benfica venceu, fora, por 4-1, e igualou a final.
Os golos foram apontados por Joana Moreira (na própria baliza), Ana Oliveira, Inês Matos e Fifó, para o Benfica. Já para a equipa da casa descontou Kaká.
De recordar que o Nun’Alvares tinha derrotado o Benfica, na Luz, por 4-2 no primeiro jogo da decisão.
O jogo 3 está marcado para dia 6, novamente na Luz, às 21h30.
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