Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Cinco pessoas detidas após desacatos em final de futsal feminino

30 mai, 2026 - 21:30

Dentro da quadra, o Benfica ganhou o encontro e igualou a final com o Nun’Alvares.

A+ / A-

A partida 2 da final do campeonato feminino de futsal, entre Nun’Alvares e Benfica, teve de ser interrompido na segunda parte devido a desacatos. Pelo menos cinco pessoas foram detidas.

A situação terá começado quando Angélica Alves, jogadora das encarnadas, foi expulsa após desviar uma bola com a mão no interior da grande área. A pivot terá respondido a insultos vindos de fora, o que “incendiou” os ânimos na bancada e na quadra.

Os seguranças presentes nas bancadas tiveram de intervir e, de acordo com o Canal 11, cinco pessoas foram detidas pela GNR.

Enquanto a situação decorria, as três equipas na quadra recolheram aos balneários.

A partida esteve interrompida durante 32 minutos. Após este tempo, o jogo retomou para os últimos 4 minutos e pouco de jogo.

Dentro da quadra, o Benfica venceu, fora, por 4-1, e igualou a final.

Os golos foram apontados por Joana Moreira (na própria baliza), Ana Oliveira, Inês Matos e Fifó, para o Benfica. Já para a equipa da casa descontou Kaká.

De recordar que o Nun’Alvares tinha derrotado o Benfica, na Luz, por 4-2 no primeiro jogo da decisão.

O jogo 3 está marcado para dia 6, novamente na Luz, às 21h30.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?