Cinco pessoas detidas após desacatos em final de futsal feminino

A partida 2 da final do campeonato feminino de futsal, entre Nun’Alvares e Benfica, teve de ser interrompido na segunda parte devido a desacatos. Pelo menos cinco pessoas foram detidas.

A situação terá começado quando Angélica Alves, jogadora das encarnadas, foi expulsa após desviar uma bola com a mão no interior da grande área. A pivot terá respondido a insultos vindos de fora, o que “incendiou” os ânimos na bancada e na quadra.

Os seguranças presentes nas bancadas tiveram de intervir e, de acordo com o Canal 11, cinco pessoas foram detidas pela GNR.

Enquanto a situação decorria, as três equipas na quadra recolheram aos balneários.

A partida esteve interrompida durante 32 minutos. Após este tempo, o jogo retomou para os últimos 4 minutos e pouco de jogo.

Dentro da quadra, o Benfica venceu, fora, por 4-1, e igualou a final.

Os golos foram apontados por Joana Moreira (na própria baliza), Ana Oliveira, Inês Matos e Fifó, para o Benfica. Já para a equipa da casa descontou Kaká.

De recordar que o Nun’Alvares tinha derrotado o Benfica, na Luz, por 4-2 no primeiro jogo da decisão.

O jogo 3 está marcado para dia 6, novamente na Luz, às 21h30.