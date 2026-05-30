Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Detentora de Roland Garros cai na terceira ronda

30 mai, 2026 - 19:42 • Lusa

Coco Gauff perdeu contra adversária austríaca.

A+ / A-

A tenista norte-americana Coco Gauff, campeã em título, foi este sábado eliminada na terceira ronda de Roland Garros, ao perder com a austríaca Anastasia Potapova no segundo Grand Slam da temporada.

Gauff, quarta do mundo, perdeu com Potapova, 30ª, por 4-6, 7-6 (7-1) e 6-4, em 2h37.

A austríaca apurou-se para os oitavos de final em Paris pela segunda vez.

Potapova, que nunca ultrapassou os oitavos de final em majors, vai defrontar a russa Anna Kalinskaya, 24ª, que superou a colombiana Camila Osorio, 86ª, por 6-3, 0-6 e 6-2.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?