Ténis
Detentora de Roland Garros cai na terceira ronda
30 mai, 2026 - 19:42 • Lusa
Coco Gauff perdeu contra adversária austríaca.
A tenista norte-americana Coco Gauff, campeã em título, foi este sábado eliminada na terceira ronda de Roland Garros, ao perder com a austríaca Anastasia Potapova no segundo Grand Slam da temporada.
Gauff, quarta do mundo, perdeu com Potapova, 30ª, por 4-6, 7-6 (7-1) e 6-4, em 2h37.
A austríaca apurou-se para os oitavos de final em Paris pela segunda vez.
Potapova, que nunca ultrapassou os oitavos de final em majors, vai defrontar a russa Anna Kalinskaya, 24ª, que superou a colombiana Camila Osorio, 86ª, por 6-3, 0-6 e 6-2.
