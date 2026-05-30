Eulálio é melhor jovem do Giro e termina no top10

O português Afonso Eulálio (Bahrein) terminou em sétimo na etapa 20 da Volta a Itália em Bicicleta, segurou o sexto lugar na geral e reforçou a liderança na tabela de melhor jovem.

Numa etapa de mais de 5h00 em cima da bicicleta, a etapa sorriu a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), que atacou a 10 quilómetros da meta e ganhou 1.15 minuto a Felix Gall, Jai Hindley e Derek Gee.

Eulálio chegou em sétimo, a 2.03 minutos, e reforçou a liderança na camisola branca, o prémio de melhor jovem, ao ganhar 10 segundos a Davide Piganzoli.

Agora, na geral, Vingegaard tem 5.22 minutos de avanço sobre Gall e 6.25 sobre Hindley, que completam o pódio.

Afonso Eulálio mantém o sexto posto da classificação e vai ser o quarto português a terminar dentro de um top10 no Giro depois de Acácio da Silva, José Azevedo e João Almeida.

Vingegaard vai carimbar a conquista das três grandes Voltas (França, Itália e Espanha). É o oitavo a consegui-lo depois de Jacques Anquetil (França), Felice Gimondi (Itália), Eddy Merckx (Bélgica), Bernard Hinault (França), Alberto Contador (Espanha), Vincenzo Nibali (Itália) e Chris Froome (Grã-Bretanha).

A Volta à Itália termina este domingo com etapa plana em Roma.