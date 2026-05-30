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Ciclismo

Eulálio. “Nunca me vou esquecer deste Giro”

30 mai, 2026 - 17:04

Falta uma etapa para terminar o Giro e o português está bem dentro do top10 da geral.

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O ciclista Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) continua no sexto lugar da geral da Volta a Itália em bicicleta e a liderar a camisola de melhor jovem. A um dia do final da prova está feliz.

Ajudas

"[Damiano] Caruso não me ajudou só hoje, foram as três semanas no Giro, as três semanas anteriores. Não foi de agora. Isto é de todas as pessoas que me rodeiam, que acreditam em mim mais do que eu próprio. Todos me dizem: 'Afonso, tu consegues, estás melhor do que os outros, estás a recuperar bem, os outros estão a ir-se abaixo'. Todas as pessoas que me rodeiam fazem-me acreditar mais".

Ainda Damiano

"Só captei que podia conquistar a camisola branca na última subida. Antes da última subida, disse ao Damiano que estava melhor do que eu, que podia ir, que não ia ter um dia bom. Ele disse-me que ficava comigo até ao fim, acontecesse o que acontecesse. Isso deu-me muita confiança".

Nas nuvens

"Nunca me vou esquecer deste Giro. Vai ficar sempre nas minhas memórias. É impossível esquecer. Há momentos em que pensava que ficar no top-10 já era uma coisa do outro mundo. A verdade é que fazê-lo é muito duro. Eu fui sexto com a camisola branca e vesti de rosa... Não sei que diga. Nunca mais me vou esquecer deste Giro".

Pré-etapa

"Estava um pouco nervoso. Dormi bem, mas o dia de ontem foi muito, muito duro. Não vinha muito confiante, mas as pessoas diziam-me que ia conseguir".

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