Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Sporting volta a derrotar FC Porto

30 mai, 2026 - 20:41 • Carlos Calaveiras

Benfica aguarda adversário para a final.

A+ / A-

O Sporting venceu o FC Porto, por 2-0, na segunda partida das meias-finais do campeonato de hóquei em patins.

Os golos dos leões foram apontados por Facundo Bridge e Danilo Rampulla, ambos no mesmo minuto.

Com este triunfo, a equipa de Alvalade lidera a eliminatória com dois triunfos.

De recordar que na primeira partida das meias-finais, o Sporting venceu 7-3 fora de casa.

A próxima partida disputa-se no Dragão, na próxima quarta-feira, e o FC Porto está obrigado a ganhar.

O Benfica já aguarda adversário.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?