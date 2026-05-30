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Hóquei em patins. Sporting volta a derrotar FC Porto
30 mai, 2026 - 20:41 • Carlos Calaveiras
Benfica aguarda adversário para a final.
O Sporting venceu o FC Porto, por 2-0, na segunda partida das meias-finais do campeonato de hóquei em patins.
Os golos dos leões foram apontados por Facundo Bridge e Danilo Rampulla, ambos no mesmo minuto.
Com este triunfo, a equipa de Alvalade lidera a eliminatória com dois triunfos.
De recordar que na primeira partida das meias-finais, o Sporting venceu 7-3 fora de casa.
A próxima partida disputa-se no Dragão, na próxima quarta-feira, e o FC Porto está obrigado a ganhar.
O Benfica já aguarda adversário.
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