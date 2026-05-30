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Jaime Faria dá luta, mas cai em Roland Garros após cinco sets

30 mai, 2026 - 23:42 • Carlos Calaveiras

Tenista luso ainda venceu os dois primeiros sets, mas não aguentou a remontada do adversário.

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O português Jaime Faria perdeu contra o norte-americano Frances Tiafoe, mas esteve perto de uma inédita qualificação para os oitavos de final de Roland Garros.

O jovem de 22 anos, número 115 do ranking ATP, deu muita luta ao atual número 22 do mundo (e ex-top 10) e ainda venceu os dois primeiros sets do encontro.

Acabou por perder com os parciais 6-4, 7-6, 6-7, 1-6 e 2-6, em mais de quatro horas de jogo.

A partida teve alguns momentos tensos e obrigou a árbitro de cadeira, a sérvia Marjana Veljovic, a travar uma troca de palavras entre os dois tenistas.

De recordar que também Nuno Borges caiu nesta terceira eliminatória do principal torneio francês.

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